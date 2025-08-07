Дизелите втора ръка поскъпват. Ето защо

Интересна тенденция на автопазара.

Цените на някои употребявани дизелови автомобили се увеличават въпреки намаляващата популярност на това задвижване на пазара на нови автомобили, категорични са експерти по оценка на превозни средства.

Популярността на дизеловите автомобили спада непрекъснато още след избухването на скандала с манипулирани двигатели на концерна Volkswagen. В момента само няколко производителите, сред които са Audi, BMW и JLR, все още произвеждат дизелови модели, но тяхното търсене е ниско в сравнение с бензиновите, хибридни и електрически превозни средства, при които се отчита нарастващо търсене.

За повечето дизелови модели това се отразява в повишени нива на амортизация, но, противопоставяйки се на тази тенденция, някои всъщност са увеличили стойността си над това, което струваха преди година. Според Cap HPI – услуга за проверка на употребявани превозни средства, дизелова Honda HR-V на три години и с пробег 100 000 км струва с 11,3% повече в сравнение със същия модел миналата година, предава "Аутомедия".

Увеличение на стойността е отчита още при еквивалентен Mercedes-Benz CLS – с 8%, както и при Ford Mondeo – с 6,5%. А обяснението е, че на пазара втора ръка все още има търсене на дизели, тъй като по-ниският разход на гориво е важен фактор за шофьорите, които въртят много километри.

Любопитното обаче е, че това не се отнася за всички модели. При дизелите на SsangYong – като Korando 2.2D, например, се отчита спад с 24,5% за екземпляр на 3 години и със 100 000 км пробег. Opel Astra със същите параметри е поевтиняла с 20,2%, а Range Rover Evoque – с 12,7%.

Тези загуби се обясняват с несигурността, която потребителите изпитват, след като SsangYong се превърна в KGM, както и с това, че дизеловата Astra страда от висок разходи след 3 години употреба. При Evoque обяснението е увеличеният брой на произведените екземпляри, след като в началото производството беше силно засегнато от недостиг на доставки.

Като цяло обаче експертите отчитат, че по-голямата част от пазара втора ръка всъщност е стабилна и 3-годишен дизел средно струва само 2,1% от еквивалента си преди 12 месеца. Еквивалентната цифра за бензинов автомобил е с 1,3% по-малка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com