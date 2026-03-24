Цените на петрола тръгнаха нагоре при нови рискове за доставките

Котировките на петрола пораснаха в азиатската търговия заради опасения за доставките, след като Иран отрече да е водил преговори със САЩ за прекратяване на конфликта в Персийския залив, опровергавайки изявления на американския президент Доналд Тръмп, че може да бъде постигнато примирие, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 4 долара или 4 на сто до 103,94 долара за барел към 06:00 часа българско време. Американският лек суров петрол WTI прибави 3,49 долара или също около 4 на сто до 91,62 долара за барел.

Движението идва ден след рязък спад на цените на суровия петрол с над 10 на сто, след като Доналд Тръмп обяви петдневно отлагане на планирани американски удари по ирански електроцентрали. По думите му САЩ са провели разговори с неназовани ирански представители, при които са постигнати „основни точки на съгласие“.

„Като отложиха плана за удари по иранските електроцентрали с пет дни, САЩ ефективно премахнаха голяма част от военната премия от цената на петрола“, каза главният пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“ Тим Уотърър.

Според него обаче несигурността остава висока, тъй като въпреки отлагането на военни действия, рискът за корабоплаването в Ормузкия пролив не е отминал и продължава да влияе върху нагласите на пазарите.

