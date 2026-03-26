BYD влиза агресивно в България и атакува пазара на електромобили

Китайският автомобилен гигант BYD ("Би Уай Ди") официално стъпи на българския пазар с амбицията да промени баланса при електромобилите и да направи технологията по-достъпна. Компанията представи моделите си в София и обяви планове за бързо разширяване на търговската си мрежа в страната. България става част от по-широката европейска експанзия на производителя, който вече изпреварва Tesla по глобални продажби. Стартът е съпроводен с агресивна ценова стратегия и силен технологичен акцент.

Агресивна експанзия и глобална доминация

BYD навлиза в България в момент, в който вече е най-големият производител на електромобили в света, изпреварвайки Tesla по обем. Компанията отчита над 4,6 милиона продадени електрифицирани автомобила за 2025 г., от които около 2,3 милиона са изцяло електрически, а общият ръст достига 7,7 процента. Само при BEV сегмента резултатите са впечатляващи, а глобалното разширяване продължава с ускорени темпове.

Присъствието на BYD вече обхваща над 35 държави, като целта е до края на 2026 г. шоурумите да надхвърлят 2000. Само през последната година компанията е изнесла над 1 милион автомобила извън Китай, а в Европа за първи път изпреварва Tesla по регистрации на електромобили.

"България е много важна за BYD, и днес не само ви приветстваме в нашето семейство, но и поставяме началото на нова ера в българската мобилност", заяви пред българските медии Маги Чжоу, регионален директор на BYD. "Това не е традиционна автомобилна компания. Ние сме технологичен гигант с почти 1 млн. служители, от които над 120 000 инженери", каза Чжоу.

Компанията вече влиза и в топ 100 на Fortune Global 500, заемайки 91-во място, което подчертава мащаба на бизнеса и бързото му развитие.

Технологичен гигант, а не просто автомобилен производител

BYD се позиционира като технологична компания с мощен развоен капацитет, която инвестира в ключови области като батерийни технологии, изкуствен интелект и интелигентни автомобилни системи. Над 120 000 инженери работят по иновации, които директно се внедряват в серийните модели.

Една от ключовите разработки е второто поколение на батерията BYD Blade, която позволява изключително бързо зареждане - под 10 минути при стандартни условия. Дори при температури от -30 градуса зареждането от 20% до 97% отнема около 12 минути.

"Възможно е пълно зареждане за по-малко от 10 минути в нормални температурни условия", каза Андрей Пана, регионален продуктов мениджър на BYD Румъния.

Автомобилите разполагат с вграден AI асистент, който позволява управление чрез глас - от настройка на температурата до управление на мултимедийната система и различни функции в купето. Дигитализацията включва и отключване чрез мобилен телефон, както и интегрирани свързани услуги.

Компанията започва като производител на батерии през 1995 г., а днес доставя технологии на марки като Mercedes-Benz, Ford, Toyota и Kia, като дори Tesla използва клетки от BYD в Model Y.

"Нашата цел е да направим иновативните електрически и плъгин хибридни автомобили широко достъпни, подкрепени от силни местни партньори и висококачествено клиентско изживяване", каза Стела Ли, изпълнителен вицепрезидент на BYD.

Продуктова стратегия и модели за българския пазар

BYD навлиза в България с широка гама от модели, насочени към различни сегменти. Сред основните акценти е SUV моделът BYD Sealion 7, който комбинира висока динамика, ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунди и пробег до 502 км.

Седанът BYD Seal предлага пробег до 570 км, докато plug-in хибридът BYD Seal U DM-i достига над 1000 км комбиниран пробег. Компактният SUV BYD Atto 2 е позициониран като достъпно решение за градска и семейна употреба.

"Това не е просто пазарно навлизане, а дългосрочен ангажимент към България", каза Виорел Еремиа, мениджър продажби за България и Румъния. "Компанията ще предложи по-широко портфолио от модели - от компактни градски автомобили до семейни и SUV решения, за да отговори на различни потребителски нужди", подчерта Еремиа.

Ценовата стратегия е ясно агресивна - стартови нива около 19 400 евро за базови модели, около 29 200 евро за среден клас и до близо 58 000 евро за висок клас SUV решения. При plug-in хибридите цените започват от около 28 500 евро и достигат над 33 000 евро.

До края на юни автомобилите се предлагат и на промоционални цени, като отстъпките достигат до 5000 евро.

Дилърска мрежа и локално присъствие

Първите два шоурума на BYD ще бъдат в София, като единият вече е позициониран в района на летище София чрез партньорството с Esco Automotive. В процес на подготовка е и втори обект съвместно с Daru Car.

До края на годината компанията планира разширяване в Пловдив, Варна и Бургас, а в по-дългосрочен план - и в други ключови градове. Целта е изграждане на пълна екосистема, включваща продажби, сервиз и следпродажбено обслужване.

Компанията предлага и конкурентни гаранционни условия - до 6 години или 150 000 км за автомобила и до 8 години или 250 000 км за батерията, което е ключов фактор за доверието към електрическите технологии.

Паралелно с това BYD развива и производствена база в Европа, включително завод в Унгария, който ще обслужва европейския пазар и ще подпомогне логистиката.

Пазарът в България и потенциалът за растеж

Българският пазар на електромобили остава сравнително малък, но расте бързо. През 2025 г. са регистрирани 2 860 нови електромобила - ръст от близо 50% на годишна база, макар делът им да е едва 5,2% от всички нови автомобили.

Инфраструктурата също се развива, с над 2 500 публични зарядни точки, концентрирани основно в София и големите градове. Общият брой електромобили в страната вече надхвърля 9400, включително и употребявани.

Със силна продуктова линия, агресивна ценова политика и ясно заявена стратегия за разширяване, BYD има всички предпоставки да се превърне в ключов фактор на българския автомобилен пазар и да ускори прехода към електрическа мобилност.

