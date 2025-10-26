6000 лева заплата, а желаещи няма. Безпрецедентна криза

Острият недостиг на международни шофьори поставя транспортния сектор у нас пред безпрецедентна криза. Почти една пета от тежкотоварните камиони в България остават паркирани, защото няма кой да ги управлява. Въпреки че заплатите вече достигат 6000 лева, професията не привлича нови кадри.

Проблемът не е само български – той е европейски. В целия Европейски съюз недостигът на водачи е огромен, а тенденцията се задълбочава. В България ситуацията е особено тревожна, тъй като липсата на шофьори блокира възможностите на фирмите да растат и да поемат нови курсове.

„Без лев не стой, за лев работи“

Христо Христов е на път повече от две десетилетия. Изминава по 800 километра на ден и признава, че професията му е тежка, но я обича.

„Тя е свързана с много рискове – движение, дълги часове, кражби на гориво и стока, а с мигрантския поток в Европа опасностите се увеличиха. Нервите ни не издържат понякога“, разказва той.

Въпреки това Христов не би сменил волана за офис стол. „Всеки ден съм на различно място – днес в България, утре в Испания. Аз съм авантюрист. Но младото поколение не иска тази работа – казват, че е под нивото им. Колкото и пари да им дадеш, няма да я поемат. Ние старите – за лев работи, без лев не стой“, усмихва се той.

Фирмите не могат да растат

За работодателите липсата на кадри вече е спирачка за целия бизнес. Илиян Филипов, собственик на транспортна компания, признава, че не може да разшири автопарка си от години.

„Дефицитът е огромен. Проблемът не е само в България, а и в Германия, Франция, Испания. Младите хора не припознават професията, а без интерес към обучение няма откъде да дойдат нови шофьори“, обяснява той.

Внос на шофьори от Азия

Транспортните фирми вече търсят решение чрез внос на кадри от трети страни.

„Голяма част от нашите членове започнаха да наемат водачи от Индия, Непал, Катар. Някога транспортните техникуми подготвяха млади хора с категория C, които веднага влизаха в професията. Днес тази система е разрушена“, коментира Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.

Според него е крайно време държавата да възстанови професионалното обучение в транспортните училища и да насърчи млади хора да се хващат зад волана.

Пропусната възможност

„Ако един 21-годишен млад човек започне сега, при заплата от 3000 евро, може спокойно да спестява по половината. За пет години ще има достатъчно, за да си купи камион, апартамент или да започне собствен бизнес“, изчислява Арабаджиев.

И все пак – младите не идват. Докато Европа търси 400 000 нови шофьори, а у нас над 20% от камионите стоят неизползвани, транспортът – гръбнакът на икономиката – буксува.

