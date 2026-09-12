6000 лева заплата, а желаещи няма. Безпрецедентна криза
Почти 20% от камионите стоят на паркинг заради липса на кадри, фирмите внасят водачи от Азия
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Почти 20% от камионите стоят на паркинг заради липса на кадри, фирмите внасят водачи от Азия
Възнагражденията в този бранш растат като лавина
Пловдив. Българските международни шофьори се обявиха срещу времевите ограничения, които им се налагат от Турция. Те забраняват в период от 8 до 12 дни...