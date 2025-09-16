Желязков свика Националния борд по водите

Министър-председателят Росен Желязков свика първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.
В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGovernment.of.Bulgaria%2Fposts%2Fpfbid02yfyuQKbUe5EJERxhDs6nvEFRzXPPsuhWjgqKgVukcKmd9maaCGijgAi6V9diEU1Cl&show_text=true&width=500" width="500" height="582" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com