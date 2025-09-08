Зафиров проговори за Китай! Защо е бил на парада?

"Поканата за Китай беше чисто партийна, аз водих партийна делегация". Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров в предаването "Денят започва" по БНТ по повод визитата му в Китай.

Зафиров беше в страната с делегация на БСП по време на военния парад в Китай.

Парадът в Пекин не беше просто парад, а комплекс от събития, които отразяват една значима годишнина - 80 години от края на Втората световна война и победата над фашизма. Нека нашето посещение да бъде разглеждано именно в контекста на това историческо събитие, както и срещите, които проведохме с представители на Китайската комунистическа партия, посочи вицепремиерът.

"Това не е нещо, което трябва да изненадва. Официалните ни срещи бяха изцяло с ръководителя на китайската комунистическа партия. С всички страни, които присъстваха на това събитие, България има дипломатически отношения", каза още Зафиров.

Той заяви, че с премиера Росен Желязков имат отлична комуникация. "Още не съм разговарял с него след прибирането ми. Надявам се, че ще се видим на заседанието на Министерски съвет и ако има някакви неразрешени въпроси, те ще бъдат обсъдени", каза лидерът на БСП.

"Това посещение беше осъществено по времето, в което аз ползвах моя годишен отпуск", уточни вицепремиерът.

"Има огромен неизползван потенциал в отношенията ни с Китай. Участието на БСП в управлението гарантира една много прагматична външна политика", каза още той.

По думите му няма нищо неясно и скрито в посещението му.

"Ние имаме дълга 76-годишна история между двете партии и поканата беше чисто партийна. Аз водех партийна делегация, която взе участие и в това събитие, което беше наистина историческо, грандиозно, но не е нещо, което не се е случвало. Само преди 10 години Китайската народна република по същия бляскав и грандиозен начин отбеляза и 70-ата годишнина от приключването на войната. Така, че не е нещо, което се е случило и нещо, което би трябвало да изненадва анализатори, политици, геополитици и т.н.", каза още Атанас Зафиров.

По думите му, посещението в Китай е въпрос на исторически отношения и на държавна политика.

"Като отношения между страна, с която поддържаме отлични икономически, дипломатически отношения и страна, която от 2019 г. издигнахме ранга на нашите отношения на ниво стратегическо партньорство. Аз съм убеден привърженик, че България трябва да поддържа подобен тип отношения, особено със страни, които имат огромен икономически потенциал и огромен интерес."

