Строим консулство в Одрин

България и Турция ще продължат да засилват сътрудничеството си в областта на енергетиката, сигурността и миграцията, а турската страна ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин. Това стана ясно по време на среща между първите дипломати на двете страни Надежда Нейнски и Хакан Фидан днес в Истанбул, в рамките на международната конференция STRATCOM Summit 2026 г.

Двамата обсъдиха предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, като отбелязаха необходимостта от продължаване на координираните усилия за ограничаване на незаконната миграция, противодействие на трансграничната организирана престъпност и ефективна защита на общата граница. Министър Нейнски изтъкна, че България цени високо сътрудничеството с Турция в тази област и ще продължи да подкрепя на европейско ниво необходимостта от мерки за подкрепа на южната ни съседка във връзка с управлението на миграционните процеси и приемането през последните години на голям брой бежанци от региона.

В този контекст двамата обмениха мнения по актуални международни въпроси, включително ситуацията в Близкия изток, като подчертаха значението на дипломатическите усилия за деескалация и гарантиране на сигурността на гражданите в региона.

В хода на разговора бе поставен акцент и върху развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката и въпросите по отношение на свързаността и граничната инфраструктура, включително модернизацията на граничните контролно-пропускателни пунктове и напредъка по проекта за откриване на нов граничен пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.

