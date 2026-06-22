София и Анкара договориха нови хоризонти за милиони

В първия ден на лятото турската столица Анкара стана домакин на ключово икономическо събитие, което очерта бъдещето на българо-турските отношения. В пресклуба на БТА се събраха дипломати и експерти, за да обсъдят новите параметри на сътрудничеството. Българският посланик Ангел Чолаков заяви пред присъстващите, че дългогодишното партньорство между двете страни вече преминава отвъд традиционните приятелски отношения и стъпва върху сериозна икономическа конкретика и дългосрочна визия.

Акцент върху туризма и инвестициите

В Анкара беше представен каталогът „БГ СПА - Здраве чрез вода“ за привличане на турски туристи и капитали. Посланик Чолаков подчерта създаването на Асоциация на турския бизнес с български корен в Бурса, дарителски проекти в Хатай и големи турски инвестиции в България.

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