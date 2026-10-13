Митрофанова спешно на среща при Радев. Има ли решение

Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник. Срещата продължи по-малко от час.

Повод за разговора станаха новите удари с дронове по два кораба край българския бряг.

Както вече е известно, търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от три дрона в Черно море.

Атаката е извършена на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла - на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Това стана ясно след извънредно заседание на службите за сигурност.

Първоначалният сигнал за нападението над кораба „Челси 3” е подаден в 01:57 часа през изминалата нощ до дежурния координатор на Районен център 112 във Варна, като първите данни сочели дистанция от 15 мили.