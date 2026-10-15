Радев се срещна с Рюте. Действията на НАТО

Премиерът Румен Радев благодари с пост в социалната мрежа Екс на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след днешната им среща в Брюксел заедно с румънския президент Никушор Дан, за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурността на Източния фланг.

НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния за укрепването на способностите за противодействие на дронове и за морско наблюдение след последните удари по търговски кораби, добавя премиерът.

България призовава за съвместни усилия за сигурността на корабоплаването в Черно море, допълва министър-председателят.