Промяна. Районите на София ще се управляват от кметове от ПП-ДБ

В София 21 района избират своите кметове на втория тур. Само Средец и Триадица избраха своите местни управници още на първи тур миналата неделя.
99,78% от секционните протоколи са предадени в Столичната общинска избирателна комисия, предаде бТВ.
"Красно село"
Цвета Николова, ПП-ДБ - 56%
Румен Русев, ГЕРБ-СДС - 27%
"Люлин"
Георги Тодоров, ПП-ДБ - 52%
Милко Младенов, ГЕРБ-СДС - 32%
"Студентски"
Еней Енчев, ПП-ДБ - 42%
Петко Горанов, инициативен комитет - 50%
"Подуяне"
Кристиян Христов, ПП-ДБ - 50%
Петър Митев, ГЕРБ-СДС - 33%
"Триадица"
Избран е Димитър Божилов от ПП-ДБ на първи тур.
"Сердика"
Момчил Даскалов, ПП-ДБ - 47%
Тодор Кръстев, ГЕРБ-СДС - 40%
"Лозенец"
Константин Павлов, ПП-ДБ - 57%
Анжелина Тотева, ГЕРБ-СДС - 30%
"Младост"
Ивайло Кукуркин, ПП-ДБ - 57%
Юлиян Пейчев, ГЕРБ-СДС - 25%
"Панчарево"
Евгения Алексиева, ГЕРБ-СДС - 61%
Николай Гюров, инициативен комитет - 32%
"Кремиковци"
Лилия Донкова, ПП-ДБ - 50%
Борис Петров, ГЕРБ-СДС - 44%
"Възраждане"
Станислав Илиев, ПП-ДБ - 55%
Савина Савова, ГЕРБ-СДС - 32%
"Овча купел"
Ангел Стефанов, ПП-ДБ - 52%
Борислав Тодоров, ГЕРБ-СДС - 31%
"Оборище"
Георги Кузмов, ПП-ДБ - 63%
Йоанна Драгнева, ГЕРБ-СДС - 23%
"Красна поляна"
Димитър Петров, ПП-ДБ - 56%
Иван Чакъров, ГЕРБ-СДС - 30%
"Витоша"
Зарко Клинков, ПП-ДБ - 48%
Теодор Петков, ГЕРБ-СДС - 40%
"Банкя"
Рангел Марков, ГЕРБ-СДС - 53%
Антон Бранков, „Възраждане“ - 35%
"Средец"
Избран е Трайчо Трайков от ПП-ДБ на първи тур.
"Слатина"
Георги Илиев, ПП-ДБ - 64%
Борислав Борисов, ГЕРБ-СДС - 23%
"Надежда"
Димитър Димов, ГЕРБ-СДС - 45%
Румен Димитров, ПП-ДБ - 41%
"Илинден"
Иван Божилов, ГЕРБ-СДС - 40%
Емил Бранчевски, ПП-ДБ - 46%
"Изгрев"
Делян Георгиев, ПП-ДБ - 63%
Диян Стаматов, ГЕРБ-СДС - 25%
"Искър"
Ясен Русев, ПП-ДБ - 53%
Ивайло Цеков, ГЕРБ-СДС - 31%
"Връбница"
Младен Младенов, ГЕРБ-СДС - 36%
Румен Костадинов, ПП-ДБ - 48%
"Нови Искър"
Даниела Райчева, ГЕРБ-СДС - 45%
Владислав Владимиров, инициативен комитет - 50%
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