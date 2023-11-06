Политика

Промяна. Районите на София ще се управляват от кметове от ПП-ДБ

99,78% от секционните протоколи са предадени в Столичната общинска избирателна комисия

Промяна. Районите на София ще се управляват от кметове от ПП-ДБ | StandartNews.com
06 ное 23 | 8:19
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Иван Ангелов

В София 21 района избират своите кметове на втория тур. Само Средец и Триадица избраха своите местни управници още на първи тур миналата неделя.

99,78% от секционните протоколи са предадени в Столичната общинска избирателна комисия, предаде бТВ.

Ето и резултатите за всички райони в столицата:

"Красно село"

    Цвета Николова, ПП-ДБ - 56%

    Румен Русев, ГЕРБ-СДС - 27%

"Люлин"

    Георги Тодоров, ПП-ДБ - 52%

    Милко Младенов, ГЕРБ-СДС - 32%

"Студентски"

    Еней Енчев, ПП-ДБ - 42%

    Петко Горанов, инициативен комитет - 50%

"Подуяне"

    Кристиян Христов, ПП-ДБ - 50%

    Петър Митев, ГЕРБ-СДС - 33%

"Триадица"

Избран е Димитър Божилов от ПП-ДБ на първи тур.

"Сердика"

    Момчил Даскалов, ПП-ДБ - 47%

    Тодор Кръстев, ГЕРБ-СДС - 40%

"Лозенец"

    Константин Павлов, ПП-ДБ - 57%

    Анжелина Тотева, ГЕРБ-СДС - 30%

"Младост"

    Ивайло Кукуркин, ПП-ДБ - 57%

    Юлиян Пейчев, ГЕРБ-СДС - 25%

"Панчарево"

    Евгения Алексиева, ГЕРБ-СДС - 61%

    Николай Гюров, инициативен комитет - 32%

"Кремиковци"

    Лилия Донкова, ПП-ДБ - 50%

    Борис Петров, ГЕРБ-СДС - 44%

"Възраждане"

    Станислав Илиев, ПП-ДБ - 55%

    Савина Савова, ГЕРБ-СДС - 32%

"Овча купел"

    Ангел Стефанов, ПП-ДБ - 52%

    Борислав Тодоров, ГЕРБ-СДС - 31%

"Оборище"

    Георги Кузмов, ПП-ДБ - 63%

    Йоанна Драгнева, ГЕРБ-СДС - 23%

"Красна поляна"

    Димитър Петров, ПП-ДБ - 56%

    Иван Чакъров, ГЕРБ-СДС - 30%

"Витоша"

    Зарко Клинков, ПП-ДБ - 48%

    Теодор Петков, ГЕРБ-СДС - 40%

"Банкя"

    Рангел Марков, ГЕРБ-СДС - 53%

    Антон Бранков, „Възраждане“ - 35%

"Средец"

Избран е Трайчо Трайков от ПП-ДБ на първи тур.

"Слатина"

    Георги Илиев, ПП-ДБ - 64%

    Борислав Борисов, ГЕРБ-СДС - 23%

"Надежда"

    Димитър Димов, ГЕРБ-СДС - 45%

    Румен Димитров, ПП-ДБ - 41%

"Илинден"

    Иван Божилов, ГЕРБ-СДС - 40%

    Емил Бранчевски, ПП-ДБ - 46%

"Изгрев"

    Делян Георгиев, ПП-ДБ - 63%

    Диян Стаматов, ГЕРБ-СДС - 25%

"Искър"

    Ясен Русев, ПП-ДБ - 53%

    Ивайло Цеков, ГЕРБ-СДС - 31%

"Връбница"

    Младен Младенов, ГЕРБ-СДС - 36%

    Румен Костадинов, ПП-ДБ - 48%

"Нови Искър"

    Даниела Райчева, ГЕРБ-СДС - 45%

    Владислав Владимиров, инициативен комитет - 50%

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Автор Иван Ангелов

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