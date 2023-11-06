Промяна. Районите на София ще се управляват от кметове от ПП-ДБ

В София 21 района избират своите кметове на втория тур. Само Средец и Триадица избраха своите местни управници още на първи тур миналата неделя.

99,78% от секционните протоколи са предадени в Столичната общинска избирателна комисия, предаде бТВ.

Ето и резултатите за всички райони в столицата:

"Красно село"

Цвета Николова, ПП-ДБ - 56%

Румен Русев, ГЕРБ-СДС - 27%

"Люлин"

Георги Тодоров, ПП-ДБ - 52%

Милко Младенов, ГЕРБ-СДС - 32%

"Студентски"

Еней Енчев, ПП-ДБ - 42%

Петко Горанов, инициативен комитет - 50%

"Подуяне"

Кристиян Христов, ПП-ДБ - 50%

Петър Митев, ГЕРБ-СДС - 33%

"Триадица"

Избран е Димитър Божилов от ПП-ДБ на първи тур.

"Сердика"

Момчил Даскалов, ПП-ДБ - 47%

Тодор Кръстев, ГЕРБ-СДС - 40%

"Лозенец"

Константин Павлов, ПП-ДБ - 57%

Анжелина Тотева, ГЕРБ-СДС - 30%

"Младост"

Ивайло Кукуркин, ПП-ДБ - 57%

Юлиян Пейчев, ГЕРБ-СДС - 25%

"Панчарево"

Евгения Алексиева, ГЕРБ-СДС - 61%

Николай Гюров, инициативен комитет - 32%

"Кремиковци"

Лилия Донкова, ПП-ДБ - 50%

Борис Петров, ГЕРБ-СДС - 44%

"Възраждане"

Станислав Илиев, ПП-ДБ - 55%

Савина Савова, ГЕРБ-СДС - 32%

"Овча купел"

Ангел Стефанов, ПП-ДБ - 52%

Борислав Тодоров, ГЕРБ-СДС - 31%

"Оборище"

Георги Кузмов, ПП-ДБ - 63%

Йоанна Драгнева, ГЕРБ-СДС - 23%

"Красна поляна"

Димитър Петров, ПП-ДБ - 56%

Иван Чакъров, ГЕРБ-СДС - 30%

"Витоша"

Зарко Клинков, ПП-ДБ - 48%

Теодор Петков, ГЕРБ-СДС - 40%

"Банкя"

Рангел Марков, ГЕРБ-СДС - 53%

Антон Бранков, „Възраждане“ - 35%

"Средец"

Избран е Трайчо Трайков от ПП-ДБ на първи тур.

"Слатина"

Георги Илиев, ПП-ДБ - 64%

Борислав Борисов, ГЕРБ-СДС - 23%

"Надежда"

Димитър Димов, ГЕРБ-СДС - 45%

Румен Димитров, ПП-ДБ - 41%

"Илинден"

Иван Божилов, ГЕРБ-СДС - 40%

Емил Бранчевски, ПП-ДБ - 46%

"Изгрев"

Делян Георгиев, ПП-ДБ - 63%

Диян Стаматов, ГЕРБ-СДС - 25%

"Искър"

Ясен Русев, ПП-ДБ - 53%

Ивайло Цеков, ГЕРБ-СДС - 31%

"Връбница"

Младен Младенов, ГЕРБ-СДС - 36%

Румен Костадинов, ПП-ДБ - 48%

"Нови Искър"

Даниела Райчева, ГЕРБ-СДС - 45%

Владислав Владимиров, инициативен комитет - 50%

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