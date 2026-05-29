Президентът Йотова с ключов ход за ЦИК

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за определяне на нов състав на Централна избирателна комисия. Процедурата се задейства във връзка с изтичането на мандата на настоящите членове на комисията и на основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс.

По време на консултациите политическите формации ще представят своите предложения за членове на изборната администрация, която организира и контролира провеждането на изборите в страната.

Публичното изслушване на номинираните кандидати ще се състои на 9 юни от 11:00 часа в сградата на президентската институция на бул. „Дондуков“ 2. Процедурата ще бъде излъчвана на живо чрез интернет страницата на президентството.

С указ държавният глава вече е утвърдил правилата за провеждане на публичните консултации и процедурата по назначаване на новия състав на ЦИК. Документите са публикувани на официалната интернет страница на Президентството на Република България.

