750 бона за командировки на депутатите. Кои са "отличниците"

Малко над 749 000 лв. е платил парламентът през изминалата 2025 г. за командировки зад граница на депутатите и служителите в Народното събрание. Това показва справка за „Телеграф“ от администрацията на НС по Закона за достъп до обществената информация. Разходите за самолетни билети са близо 378 000 лв.



Най-много пътувания е имала Надежда Йорданова от ПП-ДБ – 11. По-голяма част са за заседания на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Йорданова е зам.-шеф на българската делегация в ПАСЕ, което е и причината за честите ѝ командировки. Осем са до Франция, а другите три са до Норвегия, Полша и Великобритания. Последната ѝ визита е до Страсбург в средата на декември.



На второ място се нарежда Христо Гаджев от ГЕРБ, който оглавява комисията по отбрана. Именно в това си качество са и пътуванията му. Той е излизал 10 пъти в чужбина, а последното пътуване е до САЩ в началото на декември за ежегоден форум на Парламентарната асамблея на НАТО. След него се нарежда колежката му и зам.-шеф на НС Росица Кирова, която през 2025 г. е била 8 пъти в командировки.



Най-честата дестинация на депутатите е Франция, където в Париж и Страсбург се провеждат срещите на ПАСЕ. Най-далечните пътувания са до Япония, Южна Корея, Китай, Колумбия, САЩ, Мексико, а по-екзотичните са до Египет, Йордания и Бахрейн.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com