750 бона за командировки на депутатите. Кои са "отличниците"
Най-честата дестинация е Франция
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Най-честата дестинация е Франция
Нови промени, одобрени от правителството в оставка
Определиха дневните пари
Всяко едно от пътуванията ми в чужбина е свързано с конкретен резултат
Наредбата не е променяна от 2008 г.
Близо 48 000 лева е спестило Народното събрание през март и април от отменени командировки
Шефове на компании информират, че вече са накарали служители да работят дистанционно
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева не остана длъжна на Корнелия Нинова, която я обвини, че е разписвала командировки на нейни депута...
Тази година Министерството на вътрешните работи ще командирова повече служители по Черноморието. Това обяви министърът на вътрешните работи Румяна Бъч...
Пътуванията на българи в чужбина през февруари са 281,4 хил., което е с 9,8% повече от същия месец на миналата година, обявиха от НСИ. Най-много се ув...
7927 служители от 27 областни дирекции на МВР са командировани в София
София. Шефове на военно дружество, работещо на загуба вече повече от три години, са си правили екскурзии до лъскавия моден форум Прет-а-Порте в Париж....
София. „Просто трябва да се спрат командировките", заяви депутатът от „Коалиция за България" Антон Кутев във връзка с четвъртото провалено парламентар...
София. Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2013 г. на министрите, заместник-министрите, областните уп...
София. Близо 6000 лв. са изхрачили зад граница министрите и техните заместници от правителството на Марин Райков. Очаква се днес кабинетът да утвърди...
Президентът ще ходи на бой без правила и в патешка ферма
София. Близо 20 000 лв. са изхарчили министрите, заместник-министрите, областните управители и органите към Министерския съвет за командировки в стран...