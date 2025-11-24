Вдигат командировъчните в евро

Командировъчните да се променят от 1 януари 2026 г., предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, качена за обществено обсъждане.

Сега в нея е определен размерът на дневните пари, като е регламентирано, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката, а когато командироването е за един ден (без нощуване) – дневните пари са в размер 50 на сто от този размер. В тази връзка е необходимо да се определи размер на дължимите дневни командировъчни пари в евро.

При спазване на правилата за превалутиране към официалния курс размерът на дневните пари следва да е 20,45 евро на ден. Това ще доведе до проблеми в практиката при определяне на размера на дневните пари, когато командироването е в рамките на един ден и се дължат 50 на сто от тази сума, доколкото не е възможно да се изплаща точният размер.

В тази връзка се предлага дневните пари да са в размер на 22 евро при командироване за повече от един ден, като дължимите дневни пари при командироване в рамките на един ден ще са 11 евро. По този начин се осигурява по-лесно администриране и отчитане на дневните командировъчни пари, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове. Гарантират се и правата на работещите, за които няма да се намалява размерът на дохода с оглед въвеждане на еврото, пише в мотивите към предложението.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове се предлагат и промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за осигурителните каси. Те са свързани с привеждане на тези подзаконови нормативни актове в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България с оглед въвеждането на еврото като официална парична единица в България от 1 януари 2026 г.

С промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се предвижда осигурителите и самоосигуряващите се лица ще декларират доходи в евро.

Аналогични промени са предвидени в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 от Наредбата за осигурителните каси. В придружителното писмо до териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, в което се предоставя информация за преведените суми по банков път, те ще се посочват в евро.

Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица предвиждат осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели да се изчисляват върху заплатата в евро и върху равностойността в евро на валутната заплата по курса на БНБ към датата на начисляването или плащането.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com