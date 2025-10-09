Пеевски: ПП-ДБ правят само бели, татко им Бойко ги спасява /ВИДЕО/

Решено е, четирите партии вкарват закона за "Лукойл". Трябва да се знае, ако има такава сделка, кой ще го вземе, трябва да защитим хората, които 4 години бяха ограбвани от ПП-ДБ с високите цени на горивата. Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски.

Запитан за казуса с боклука на София, той заяви: "Като гледам, отново се налага г-н Борисов да ги спасява. Той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги преди това в сглобката. Спасява "Възраждане" с имунитетите, спасява АПС... какво ще правят без Борисов? Той ги спасява всичките - те са му като малки деца и той ги спасява".

"Те не се борят с никаква мафия. Правят само бели, не знаят какво правят и лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов. Борисов, ако не ги спасяваше всеки ден, те щяха да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, което правят", продължи Делян Пеевски.

"Не мога да разбера Бойко Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат, като те могат без него", каза Пеевски. И обобщи: "Ако не е Борисов, тях няма да ги има".

