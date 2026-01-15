Пеевски показа Музея на сглобката на млади хора от Кюстендил ВИДЕО

Лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски показа на млади хора от Кюстендил Музея на сглобката в парламента. Те бяха в Народното събрание по покана на депутата на ДПС-Ново начало от региона Николай Златарски.

Познавате ги от вчера – Асен и Рашков, контрабандата в митниците, каза Пеевски и допълни: Призовавам ви, никой от вас никога да не става като тези хора.

Това е Музеят на лъжата в политиката, заяви Пеевски. Тези хора постоянно се сменят, постоянно се пребоядисват, постоянно лъжат хората, а истината е – какво искат? Пачки – ограбиха България, обясни лидерът на ДПС, показвайки снимките на Асен Василев и Кирил Петков.

Пеевски съобщи, че управлението, което сега ДПС подкрепяше, осигури 14 милиарда повече приходи от митници и данъчни. При тях – само грабежи, заяви Делян Пеевски.

Разгледайте експозицията, за да знаете истината, защото ДПС не е такова. ДПС сте вие, вие сте нашето бъдеще, затова трябва да знаете истината за лъжата в политиката, каза още Пеевски.

Ние управлявахме с тези хора. Докато им бяхме удобни, бяхме най-добрите. После решиха да излъжат, че сме най-лошите. НЕ! Ние сме ДПС и ще бъдем ДПС и винаги сме работели за България. И вие ще работите за България, защото вие сте бъдещето на тази партия, продължи лидерът на ДПС.

Ние сме социална партия, да работехме за социален бюджет, защото смятам, че всички трябва да имат по-високи заплати, хората да живеят по-добре, да имат по-добра инфраструктура, каза Пеевски.

Искам ДПС да бъде истинско и да бъде до хората. Трябва да ви даваме бъдеще, за да оставате в Българи. А не като тези хора, които се върнаха за малко, дойдоха да ограбят каквото могат, и да си отидат. Но ние ще бъдем тук и ще бъдем в България и ще работим за България, не като тези хора – те винаги ще останат партията на пуделите, заключи Пеевски.

