Партията на Радев! Сбогом на илюзиите

Партията на Румен Радев не може да бъде алтернатива на сегашното управление. Алтернатива е, когато предлагаш нов тип политика, когато отстояваш кауза, а той е статукво. Това заяви топ конституционалистът доц. Борислав Цеков, съсобственик на „Галъп“, в подкаста на „Стандарт“ „България в новия свят“.

4 години Радев реално управлява страната – както през служебните си кабинети, така и чрез правителствата на Кирил Петков и Николай Денков. Именно президентът превърна Кирил Петков и Асен Василев в политици, обясни Цеков.

Видели сме вече всичко от Радев – и овладяването на държавно-стопанския сектор, и на службите за сигурност, продължи Борислав Цеков. И допълни: „Много се надявам президентът наистина са излезе на политическия терен, за да се види, че това е една нефелна история“.

По-сбъркана стратегия за партия от тази на Радев не съм виждал, заяви още анализаторът. Според него институционалният рейтинг няма нищо общо с личния и Радев ще го разбере в първата минута, в която излезе от „Дондуков“ 2. Дори Георги Първанов, който за разлика от Радев имаше и харизма, и влияние в различни обществени и политически кръгове, направи партия, която едва мина 4-процентовата бариера, припомни Цеков.

Румен Радев е обречен. Той е част от статуквото, което българските граждани вече отхвърлиха в вота си, категоричен бе съсобственикът на „Галъп“.

