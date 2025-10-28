Синоптиците издадоха предупреждение за 29 октомври

Според прогнозата на Storm Prediction Model (SPM) за 29 октомври 2025 г. се очакват условия за слани в различни райони на България и съседните страни, съобщиха от "Метео Балканс".

Картата показва вероятността за слани в проценти:

Жълто (70%) – понижена, но значителна вероятност;

Оранжево (80%) – повишен риск;

Червено (100%) – много висока вероятност за слани;

Слани в края октомври не са необичайни, но при екстремни стойности могат да нанесат щети върху късните земеделски култури – зеленчуци, плодове и лозови масиви. За земеделските производители и градинарите е важно да вземат предпазни мерки – покриване на растения или използване на методи за защита от студ.

