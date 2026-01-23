Парламентът с нов опит да гласува промените в Изборния кодекс

След неуспешния опит в четвъртък Народното събрание днес отново ще се опита да разгледа предложените промени в Изборния кодекс. Темата беше включена извънредно в дневния ред, но заседанието приключи без резултат заради напрежение в залата, отказ на опозицията да се регистрира и невъзможност да бъде събран необходимият кворум.

Разглеждането на точката беше съпроводено от остри декларации и размяна на реплики между парламентарните групи, като се стигна до две почивки и три поредни проверки на присъствието в залата. Въпреки това народните представители така и не успяха да осигурят минималните 121 гласа за кворум. Опозицията бойкотира заседанието, от ГЕРБ-СДС имаше отсъстващи депутати, а от групата на БСП в регистрацията участваха само 8 от общо 19 народни представители.

Промените в Изборния кодекс бяха подготвени след продължително заседание на Правната комисия, което продължи 14 часа. Комисията одобри преброяването на бюлетините да се извършва чрез оптични устройства за сканиране, но не подкрепи предложението избирателните списъци да се изготвят въз основа на данните от националното преброяване. Именно тези текстове остават сред най-оспорваните и се очаква отново да предизвикат напрежение при днешния дебат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com