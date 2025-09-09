Паргов каза истината за посещението в Китай

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов отговори за посещението на партията в Пекин.

Той бе част от делегацията, водена от лидера на социалистите и вицепремиер Атанас Зафиров в китайската столица.

В голямата политика има двоен аршин - Путин беше в Аляска, припомни срещите на президентите на Русия и САЩ той. Показа и снимка, на която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща позират с китайския президент Си Дзинпин.

"И двете роли на Атанас Зафиров като лидер на БСП-Обединена левица и като вицепремиер са важни. Подредбата на снимката също е много важна, защото Зафиров с лупа трябва да го търсиш къде е на нея".

Това заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов пред БТВ, коментирайки посещението в Китай на делегация на БСП, водена от председателя й Атанас Зафиров, и присъствието й на военния парад в Пекин, заедно с президента на Русия Владимир Путин и ръководителя на Северна Корея Ким Чен Ун.



Паргов обясни, че никога не трябва "да се слагат всички яйца в една кошница", говорейки за международните връзки на България.

„Историята ни учи, че никога не трябва да слагаме яйцата в една кошница. Два пъти го преживяхме с Германия, един път със Съветския съюз. Очевидно, че светът става от еднополярен, мултиполярен и Китай няма как да бъде пренебрегнат, а най-малкото БСП и Комунистическата партия на Китай имат 76-годишна история в своите отношения.Уважението на БСП да отиде на това събитие е част от тези традиционни връзки“, бяха точните думи на Калоян Паргов.

„Г-н Зафиров първо се срещна с президента Си и ген. секретар на партията, втората му среща беше в рамките на приема, в който имаха възможност да разменят повече думи. Доколкото ни информира е имал разговори с Фицо, с Вучич, с унгарския външен министър, но не е имал разговори за най-важните – Ким чен Ун и Путин“, посочи Паргов.



Той уточни, че делегацията на БСП е отишла в Пекин по покана на Китайската комунистическа партия, а не по свое усмотрение.



Представители на Сърбия, Словакия и Унгария също са присъствали на военния парад в Пекин, посочи Паргов.

"Резултатът от нашето ходене в Китай е да затвърдим добрите си връзки и отношения. Поговорихме за културен обмен, обмен на студенти, розово масло, туризъм и инвестиции в България", каза още зам.-председателят на БСП.

Калоян Паргов припомни, че последната среща на председател на БСП с председател на Китайската комунистическа партия е била преди 15 години, когато лидер на БСП е бил Сергей Станишев.

