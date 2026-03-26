Никола Минчев го закъса. Свалят му имунитета

Евродепутатът от ПП-ДБ Никола Минчев, бивш председател на НС, който се представяше за голям борец срещу корупцията и радетел за върховенство на правото, го загази яко в резследване за корупция. Минчев е с поискан имунитет заради ... корупционно разследване на белгийската прокуратура за подкупи от китайската компания Huawei.

Имената на Никола и другите фигуранти по делото бяха обявени в залата на Европарламента от председателката Роберта Мецола, предаде бТВ. За всеобща изненада съобщението не беше направено в началото на заседанието, както обикновено, когато се иска сваляне на имунитет и залата е пълна. Председателят Роберта Мецола на Европейския парламент го направи в полупразна зала между дебатите.

Още в понеделник пред bTV Никола Минчев заяви, че не се притеснява от нищо, защото не е извършвал никакви действия в полза на китайската компания, която се разследва за корупция. Всъщност, сам е признавал поне един факт от обвинението - приети свръхскъпи билети. Сега процедурата по сваляне на имунитетите ще бъде поета от правната комисия на европарламента.

