Надя Младенова: Опорките срещу Радев в европейските медии са слухове и внушения

Началникът на кабинета на президента - Надя Младенова - излезе с остра позиция в социалните мрежи по-малко от 48 часа след края на изборния ден. В публикация във Фейсбук тя заяви, че срещу „безапелационния победител в изборите Прогресивна България“ се разпространяват „откровена неистина“ и координирани внушения.

По думите й в кампанията участват „различни съмнителни „познавачи“ на българския политически живот“, които действат „не на въоръжение, а направо в пълно бойно снаряжение“. Младенова предупреждава, че подобни действия могат да имат реални последици за страната.

Тя твърди, че познатите „опорки“ „се пускат фриволно в българските медии, в някои европейски издания, откъдето се връщат обратно - вече цитирани като неоспорим факт“. Според нея това се случва, „защото идват от европейски медии“, а след това същите тези „познавачи“ започват да „анализират“ и да твърдят, че „крехката ни демокрация е в опасност“.

В позицията си Младенова отхвърля и твърденията, свързани с държавния глава Румен Радев. По думите й „наративът, че Румен Радев ще смени геополитическата ориентация на страната, е точно толкова смешен и неверен“, колкото и внушението, че той е „руска подводница“ в основите на евроатлантизма.

Тя подчертава, че изборният резултат е бил неочакван за критиците, като посочва, че „такава победа на изборите и такъв разгром на останалите политически субекти тези анализатори не очакваха“. Според нея причината е, че те „са много далеч от познаването на българската обществена реалност“, както и техните „политически ментори - част от разгромените“.

Особено остър е тонът по отношение на ефекта от подобни внушения върху международния образ на страната. Младенова предупреждава, че „цялото това отвратително внушение“ е насочено срещу бъдещото управление и неговия лидер, който „утре ще трябва със самочувствие да отиде в европейските институции и да защитава българските интереси“. По думите й там „силно се влияят от всякакви слухове и внушения“, особено когато са „тиражирани от уж авторитетни европейски издания“ и съдържат думи като „Русия“ или „Орбан“.

В заключение тя отправя предупреждение към критиците, че ще носят отговорност, „когато бръщолевенията им доведат до реална щета за България - имиджова или финансова“. Според нея „дребните политически сметки и жаждата за реванш често надделяват над националния интерес“.

Младенова заявява още, че „българските граждани вече показаха, че разпознават този модел и му дават ясна оценка“, като подчертава, че това е „присъда, която не може да бъде заглушена с опорки“ и „няма да бъде пренаписана“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com