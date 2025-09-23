Мишо Константинов: Радев го очаква лоша изненада!

Разпространеното вчера изследване на агенция "Мяра" не е изненада. То потвърждава предходни изследвания - традиционно ниско одобрение към парламента. Това заяви пред БНР изборният експерт проф. Михаил Константинов.

Вчера бе публикуво проучване, според което одобрението към кабинета "Желязков" е 17,4%. Изследването показва още, че при произвеждане на избори сега ГЕРБ-СДС остава първа политическа сила.

"Ако в момента произведем избори, те ще дадат отново една 4-партийна коалиция, както в момента. Дали има смисъл да правим избори - смятам, че не. Избори до Нова година няма да има. Не очаквам и до президентските избори да има нови предсрочни парламентарни избори", добави Константинов.

Според политолога Любомир Стефанов към момента на хоризонта не се задават нови избори, както и нов политически играч. "Гражданите очакват нещо ново, но то няма лице. Към партиите в парламента няма очаквания за промяна. Гражданите знаят, че тези са играчите и с това разполагаме, като имат едно наум, че може да се появи нов политически играч", каза още той.

Според Стефанов правителството няма да издържи пълния си 4-годишен мандат.

Двамата коментираха и евентуална политическа формация, оглавена от президента Радев.

"За да участваш на изброи ти трябва организация с хора, които да доведат други хора. Освен Радев други лица не сме виждали. Ако ще прави партия - тя ще бъде партията на Румен Радев, не на българския президент. Досега нямаме доказателства, че някой, който е слязъл от Дондуков, е минал през подлеза и е седнал начело на Министерски съвет", посочи Любомир Стефанов.

Високият президентски рейтинг не се наследява от Радев, когато слезе от поста. Г-н Радев няма да наследи автоматично рейтинга на президентството, смята Михаил Константинов.

