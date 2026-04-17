Изборите и стръмният път

- Как да обичаме Бога, отче?

- Като обичаме хората.

- А как да обичаме хората?

- Като се опитваме да ги вкараме в правия път.

- Кой е правият път, отче?

- Стръмният, чедо, стръмният!

Никос Казандзакис, "Капитан Михалис"

Дали пътят на партиите и техните лидери, поели към 52-рия парламент е правият, ще стане ясно в понеделник сутринта, когато излязат първите относително точни резултати от изборите. Със сигурност обаче пътят на големите играчи на политическия терен в кампанията бе стръмен. И повратен.

Готови сме и можем, обяви „Прогресивна България“, поемайки победния си тур. ГЕРБ прегрупира силите си, подготвяйки се за опозиция, ДПС ударно работи на терен, „Възраждане“ изненада всички с първата национална доктрина, БСП се подмлад, ИТН обяви поход на справедливостта, вадейки на бял свят всички зулуми на служебния кабинет и ПП-ДБ, които пък започнаха да се топят като пролетен сняг..

5 тенденции белязаха поредните избори за последните 6 години.

1. Отсъстващият герой

За първи път главният герой на изборите бе отсъстващият. Кампания нямаше. Лидерите не влязоха в челен сблъсък, в тв студиата изгряха В-отборите, дебатите бяха за отбиване на номера. Дори скъпото изборното риалити на Мария Цънцарова не събра нито първите пушки, нито тежката артилерия. Борисов и Радев се разминаваха в страната, пълнейки залите. Голям шлем направи само Карбовски, който привлече в студиото си и Бойко Борисов, и Румен Радев, и Костадин Костадинов.

2. Шестият елемент

От първия до последния ден на кампанията социолозите прогнозират 5-партиен парламент: „Прогресивна България“, ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ и „Възраждане“. Но в кампанията блесна шести елемент, много по-активен от всички оставали на политическия терен: служебният кабинет. Гюров свърши черната работа на Асен Василев и „Промяната“. Натопи пред Европейската комисия партията на Радев заради профили в Тик-Ток, привика най-известните инфлуенсъри, за да им поръча агитация за ПП-ДБ. А МВР организира най-зрелищния предизборен масов тормоз на хора в страната, методично сплашвани с предупредителни протоколи и отвеждане в ареста.

3. Нов лидер на партийния терен

Лавина или вълна? Броени часове остават до отговора на най-големия въпрос, който всички си задават: какво ще бъде представянето на Румен Радев. Каквито и да са резултатите на „Прогресивна България“, едно е факт: доскорошният президент събуди България и рязко се откъсна пред останалите партии. Десетките срещи в страната между старта в НДК и зрелищното закриване в Арена 8888 показаха, че обществената енергия гравитира около него. Хората очакват кабинет, който да работи за решаването на проблемите им. Въпреки опитите на ведомствени социолози да пришият ПП към бъдещо управление с „Прогресивна България“, Радев бе категоричен – сглобка с шарлатаните е невъзможна. Една политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от нашата история, от българското знаме, от думичката родолюбие и която я е страх да каже кой ни е освободил от турско робство, си мисли, че властта ѝ се полага по право и иска да управлява, каза Радев в четвъртък. И заяви: „ На 19 април ще им покажем, че няма да стане по този начин!.

4. Новата опозиция

ГЕРБ влиза в нова роля – на опозиция. Лидерът Бойко Борисов вече втора седмица педантично подготвя хората си за това. Ако в средата на кампанията той все още говореше, че ще е първи, в последните 7 дни рязко смени наратива. Като асансьор сме, народът ни вдига, после ни сваля, за 7- ми път ми е, но пак ще се качим нагоре, каза на своите Борисов, закривайки кампанията. Когато си бил 20 пъти победител, ти си шампион! Но животът е колело, допълни той. И започна да надъхва ГЕРБерите, че експертизата е при тях, но няма да я дават, докато не бъдат помолени.

5. Червеният кръстопът

В най-голямото изпитание за БСП се превръща вотът в неделя. Социалистите обявиха рестарта на Столетницата с младия й лидер Крум Зарков, но социолозите не са ласкави за представянето им. Ударната кампания на Зарков в страната, мощното рамо от европейските социалисти, рационалната и социална програма на червените дават всички шансове на БСП да прескочи бариерата. Но ако избирателната активност е висока, това може и да не се случи. Но експертизата на „Позитано“ 20 е голяма и нищо чудно социалисти да влязат в управлението, дори и да не са в парламента.

В понеделник нищо няма да е същото. Защото в тези избори България не гласува за поредния парламент, а за посока. Ясно е, че правият път е стръмният път. Въпросът е кои от партиите ще са готови да вървят по него.

