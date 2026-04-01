ИТН разкри страшна нота от Иран, отива при Йотова

Нота от Ислямска република Иран до българското външно министерство разкри с декларация в парламента зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов. Нотата е постъпила на 18 март и до този момент служебното правителство не е уведомило за нея нито българските граждани, нито парламента.

В документа се казва, че военни самолети и транспортни самолети на летище "Васил Левски" и "Враждебна" се изполват за подкрепа за ударите по Иран.

Иран си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за защита на своята сигурност в съответствие с международното право, се казва в нотата.

"Тази нота е изпратена от Иран до нас. Истинска ли е? Ако е истинска, как е възможно служебното правителство да крие тази информация цели две седмици?", остро попита Балабанов.

"Какво чакаме всички - да падне балистична ракета на летище "Васил Левски" ли? От това, което прочетох ни заплашват с ракети. Как е възможно правителството да си мълчи и да не информира гражданите и кой е Андрей Гюров, че да застрашава сигурността на държавата", ядоса се Станислав Балабанов.

Той призова президента Илияна Йотова да иска оставката на незаконния служебен премиер Андрей Гюров. "Той заплашва живота на страната ни и националната сигурност", предупреди Балабанов.

Станислав Балабанов съобщи, че ИТН ще отидат в президентството при президента Илияна Йотова веднага след изслушването на служебния вътрешен министър Емил Дечев. "Надявам се, че няма да се скриете, а ще ни посрещнете. Искаме и спешен председателски съвет за официално представяне от Външно министерство, за да се види нотата в оригинал, както и да се обсъди въпросната нота. Оставка на кабинета "Петрохан", закани се народният представител от ИТН.

"Андрей Гюров с какво право подписва 10-годишно споразумение с Украйна?", попита още заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ".

Народният представител от ПП-ДБ Лена Бориславова излезе да защити служебното правителство, като заяви, че каквото и да направят ИТН, повече няма да влязат в Народното събрание.

Станислав Балабанов от ИТН я контрира, че Лена Бориславова дори няма да бъде повече в листите на ПП-ДБ и "вече можело да се отдаде на любимия си Кирил Петков, който отдавна подаде оставка". Край на парапетната политака, Лена, заяви Балабанов.

Бившият премиер акад. Николай Денков защити Лена Бориславова и обвини ИТН, че "ще изпаднат в Ада, където мирише на сяра".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com