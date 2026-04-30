Големият развод! ПП и ДБ на нож в парламента

Скарани, разделени и с две парламентарни групи влязоха ПП и ДБ в 52-ото Народно събрание. Депутатите от ДСБ и "Да, България" обявиха за грешка вчерашното решение за две парламентарни групи, а Асен Василев не успя да обясни на влизане в парламента защо това решение се е наложило. Първите коментари са, че причината е желанието на ПП да имат свой зам.-председател на парламента, хора в ръководствата на комисиите и свързани с това привилегии от повече пари.

За съжаление, вчера колегите от „Продължаваме промяната" ни уведомиха, че са решили да формират собствена ПГ. Считаме, че това е политическа грешка. При резултатите от изборите, където се вижда свръхконцентрация на власт, е необходима обединена група, която да отстоява европейския път на страната, коментира Надежда Йорданова от „Демократична България".

По думите ѝ новият т.нар. „парламентарен съюз" все още е в процес на обсъждане и не е ясно дали ще има реална политическа тежест. Йорданова уточни, че документът съдържа непълноти и липсват ясни механизми за вземане на общи решения, поради което предстои допълнителна работа и вътрешнопартийни обсъждания.

Тя допълни, че формациите в коалицията са поели общ ангажимент за провеждане на съвместна политическа линия, включително и за президентските избори, като засега няма промяна в това отношение. Въпреки това Йорданова призна, че организационните въпроси и преференциалният вот са създали напрежение между партньорите.

Тя коментира, че техническите договорености за постове в парламента не решават основния политически въпрос - необходимостта от силна и последователна опозиция. Според нея именно големината и единството на парламентарната група ще бъдат ключови за ефективността на формацията в новия парламент.

Темата е изяснена, не следва да отклонява вниманието от реалната работа на парламента, заяви Асен Василев.

Това трябваше да се случи още преди три години, защото едната партия е лява, а другата дясна, коментира Делян Добрев от ГЕРБ.

ДБ настояваше пред ПП за създаването на единна партия. ПП не само отказа, но и наложи създаването на две отделни парламентарни групи и подписването на споразумение за парламентарен съюз.

