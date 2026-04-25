Ген. Румен Миланов разкри ще има ли рокади в службите

"Прогресивна България" като формирана политическа сила и дефинирана като партиен субект трябва да положи много грижи не само за промяна, а и за вътрешен контрол, защото сигурно ще има лица, които ще искат да злоупотребят. Това заяви ген. Румен Миланов, депутат от "Прогресивна България" в новия парламент в предаването "Говори сега" по БНТ. Бившият шеф на НСБОП и НСО е доайенът на новите депутати и на него е поверена отговорността да открие първото заседание на 52-рото Народно събрание.

Той заяви, че трябва да има система, която да регулира тези процеси. Румен Миланов заяви, че е бил с доста резерви дали да се включи в политиката.

"Прогресивна България" няма да водят България към Русия, но са за уважение към Русия, балансирани отношения в интересите на държавата ни. Ние сме в Европа и в НАТО, заяви още ген. Румен Миланов.

Ген. Румен Миланов, "Прогресивна България": "За мен е отговорност и предизвикателство. Все пак да застанеш на най-висшия парламентарен форум в Републиката, Народното събрание, и да го откриеш оказва емоционално отношение. Спор няма за това, поне за мен. Може би стечение на обстоятелствата, ще трябва да го открия, тъй като целият живот ми е бил в полза на държавността. Но такава е била съдбата да го отреди."

По повод настояването пепетата едно от първите решения на парламента да бъде свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, Миланов, който е бил началник на жандармерията, на НСЗБ, и началник на Първия център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет - БОРКОР, обясни, че това не е най-важното действие за новите депутати.

Миланов допълни, че от "Прогресивна България" ще преценят качествата на ръководителите на разузнаването и контраразузнаването и тогава ще се реши дали има нужда от смени:

Ген. Румен Миланов, "Прогресивна България": "Могат да бъдат сменени, могат да не бъдат сменени. Но да ги сменяваме така по студията набързо, без да обиждам вашето студио, за това съм и тук, с уважението. Или по вестниците, или по сайтовете, мисля, че е много несериозно. Защото за това стоят определени институции. Там също има хора, които работят успешно. Има и калпазани, както винаги, нали?"

По думите му тези решения ще бъдат взети още преди изтичането на първите 100 дни на новото управление.

Румен Миланов даде висока оценка на действията на служебното правителство и ръководството на МВР за провеждането на честни и справедливи избори. Миланов отговори и на въпроса дали Георги Кандев ще запази поста си на главен секретар на МВР:

Ген. Румен Миланов, "Прогресивна България": "По отношение дали трябва да бъде сменен, това също ще бъде преценено в следващото правителство, кой когато си е свършил работата и оттам винаги ще се даде път на професионализма."

За момента не е обсъждано връщането на казармата, обясни Румен Миланов.

