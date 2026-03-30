ДПС сезира Сметната палата за проверка за несъвместимост на зам.-министър на МВР

ДПС сезира Сметната палата за проверка за несъвместимост на зам.-министъра на МВР Иван Анчев.

По закон министрите и заместник-министрите нямат право да бъдат членове на управителни или контролни органи на търговски дружества или НПО, и имат срок от един месец да предприемат действия за отстраняване на несъвместимостта. Независимо от това и в разрез със закона, заместник-министърът на МВР Иван Анчев е член на УС на три НПО-та - “Българо-албанска бизнес камара”, “Атлантически съвет на България” и “Подкрепен живот”.

Срокът, в който би трябвало да излезе от НПО-тата , за да не противоречи на изискванията на закона за заеманата от него длъжност, е изтекъл на 19 март.

ДПС очаква Сметната палата, в изпълнение на своите компетенции, да извърши проверка и да оповести резултатите от нея в свое решение по казуса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com