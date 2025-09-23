Диана Дамянова с разкритие! Има ли конфликт между Борисов и Пеевски

Няма тлеещ конфликт между Бойко Борисов и Делян Пеевски, категорична е пиар експертката Диана Дамянова.

„Истината е, че тези хора са си заедно вече двайсет години“, подчерта тя в ефира на Нова телевизия. Според нея опозицията многократно е опитвала да ги противопоставя, ту като представя единия за „добрия“, ту другия, но всичко това е само политически сюжет.

Дамянова очерта две различни линии на действие, които създават илюзия за дистанция. От едната страна е Борисов в типичния си стил на „караниците“, който в продължение на месеци говори, че правителството не е негово и че го „дава под наем“, докато в действителност държи здраво юздите на властта. От другата страна е самият Пеевски, изграждащ внимателно изчислена пиар кампания, която поставя в центъра личното „аз“.

„Това е много важна и много сложна стратегия, чисто професионално – да говориш в „аз“ и да внушаваш, че всички решения зависят от теб“, обяснява експертката.

По думите й Делян Пеевски е успявал да налага тази своя линия и по времето на кабинета на Николай Денков, а днес прави същото и с правителството, зад което стои Борисов. „И Николай, и сега Борисов му позволяват да развива собствената си пиар стратегия, защото ако се противопоставят, рискуват да вкарат клин помежду си“, казва Дамянова.

Тя подчерта, че не е проблем лидер на опозиция или на партия, подкрепяща управлението, да се обади на Борисов, за да поиска решаване на конкретен въпрос, например за водоснабдяване. „Истинският проблем е, че тези разговори се огласяват публично“, добави тя и завърши категорично: „Нож между Борисов и Пеевски няма.“

