Депутат разкри за нова драма в Черно море

Много бързо трябва са оставим популизма, нещата са изключително притеснителни и ескалират. Войната започна, като се обстрелваха пристанища, корабите в тях, кораби в открити води, а вече и в икономическите зони, което е ескалация. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” Тодор Джиков в предаването „Денят на живо” по Нова нюз.

Да търсим популистки резултати, да разчитаме на това, че някой ще си повиши рейтинга, е изключително грешен подход. Трябва много сериозна отговорност от страна на политиците, на политическите партии и участниците в КСНС. Трябва да се разработи механизъм, по който да се стигне до мирно уреждане на тази война. С различни средства тя се приближава все повече до нашите граници, смята той.

Засега се работи в посока да има спиране на работата преди изборите. Ако променим решението в посока да работим, именно заради тези опасности и така кипенето заради изборите се прехвърля, както видяхме в съвета. Апелирам към държавно отговорните политици, да оставят настрана изборните резултати, това е фундаментален проблем в Европа, който приближава, предупреди депутатът от ПБ.

Апелирам за много бързо решение на ЕС относно превозите в Черно море. От вчера има информация, че превозвачите отказват превоз на зърно през територията на Черно море, което означава, че много голямо количество българско зърно ще остане непродадено, тъй като логистиката е затруднена. Цената не само ще се срине, няма зърното да се търси.

Това е много сериозен икономически риск за българските зърнопроизводители. Има риск и за други стоки, които се превозват с кораби през Черно море. Това означава много сериозни загуби, много сериозни проблеми за бюджета, тъй като ще се наложи да търсим пари, за да компенсираме загубите. Картината е черна. Иска ми се по най-бързия начин да намерим решение на тези проблеми, обясни Джиков.