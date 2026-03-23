БСП с 4 спешни мерки за цените на горивата

Социалистите призовават да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание

23 мар 26 | 12:48
Мира Иванова

Ситуацията с цените на горивата скоро ще стане неудържима. Незабавно трябва да се предприемат мерки от българските отговорни институции в три посоки: осигуряване и сигурност на доставките на енергоресурси, защита на потребителя и запазване  конкурентоспособността на предприятията. Това обяви БСП в специална своя позиция. Партията предлага и конкретни мерки:

- България да изрази позиция за преразглеждане на санкциите, засягащи закупуването на енергоресурси от Русия, каквато вече заеха редица европейски държави;

- Намаляване на ДДС на бензина и дизела, както вече бе направено в Испания, а в Италия намалиха и акциза;

-  Определяне на таван на печалбата на супермаркети и бензиностанции, както вече е направено в Гърция. В Италия, Хърватия и Унгария е въведен таван на цената на литър дизел. Това се обсъжда и в Германия, както и строги изисквания при повишаване на цените;

- Целево подпомагане на най-засегнатите сектори – транспорт и земеделие, поради прякото им отношение към крайните цени на основните стоки и услуги.

Изпълнителното бюро на БСП призовава да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, на което да бъдат обсъдени всички възможни действия и да се приемат необходмите мерки.

Още по тема БСП
Още от Политика
