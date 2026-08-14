Бранд България влезе в управленската програма

След 6 години работа на националната капания Чудесата на България модерният разказ за културата, туризма, природата, иновации и младите таланти Бранд България, най-после стана част от управленската програма на правителството. Въпреки призивите за създаването му на историци, археолози, учени и туристическия бранш, предишните кабинети обещаха, но не правиха нищо. Сега кабинетът „Радев“ и министърът на туризма Илин Димитров издигнаха Бранд България в стратегически държавен приоритет.

До декември 2028 г. ще бъде създаден "Фонд за свързаност и реклама "Бранд България", който ще разполага с “базов годишен ресурс”, а финансирането ще идва главно от туристически данък.

Планират се мащабни рекламни кампании по "Бранд България" в рамките на Фонда за международна реклама, пазарна свързаност, регионални кампании, събития и дигитално съдържание. Ще се насърчава и публично-частното партньорство.

Държавите и регионите, от които произтича основният поток от чуждестранни туристи към България ще станат ключови целеви пазари. В публичен регистър на рекламните кампании ще бъдат събрани в дигитална отворена платформа за проследяване на целите, бюджетите, изпълнителите и крайните резултати от държавните инвестиции в реклама.

Планът предвижда да децентрализира рекламните пакети и да реализира съвместни маркетинг инициативи между националната власт, общините и местния бизнес за популяризиране на регионални продукти, фестивали и маршрути.

Голямата цел е удвояване на броя на чуждестранните туристи у нас до 2030 година.

Планът за управление по отношение на туризма предвижда сключване на двустранни междудържавни споразумения за увеличена транспортна свързаност с Германия, Полша, Румъния, Обединеното кралство, Израел, Турция, Чехия, скандинавските държави, Белгия, Нидерландия, Люксембург и други целеви пазари.

В него е заложено и разширяване на мрежата от туристически аташета в държавите с най-силни за България пазари и обвързване на работата им с конкретните показатели за нови туроператорски програми, двустранни бизнес срещи (B2B) срещи, медийно присъствие, маршрути и инвестиционни контакти.