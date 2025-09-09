Боят в Русе стана политически. Атанас Атанасов привиква премиера (ВИДЕО)

Боят в Русе, който прави шефа на полицията в града Николай Кожухаров в болница, прерасна в политически. Появили се днес нови записи от улицата, на която се разиграва екшънът, станаха причина "Да, България" да поиска оставки в МВР. Според хората на Ивайло Мирчев новите кадри доказват, че четиримата младежи, задържани за побоя над Кожухаров, не са виновни. Двете нови видеа са публикувани на страницата "BG Elves". Т.нар. БГ елфи са любимата група на Ивайло Мирчев, който непрекъснато ги цитира. "Елфите" втрещиха цяла България, като след побоя на Кожухаров излязоха с одобрителен коментар за насилието.

Атанас Атанасов и народните представители от „Демократи за силна България" внесоха искане за изслушване на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание по повод инцидента от 4 септември, съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

Според ДСБ официалните версии на институциите си противоречат. МВР първоначално определи случая като „битов инцидент", докато прокуратурата говори за „тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган".

Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани, допълват от партията.

Депутатите настояват министър-председателят да представи пред Народното събрание пълната хронология на събитията – от данните в системата 112, действията на МВР и Спешна помощ, до уведомяването на прокуратурата и последвалите разпореждания.

Предложението им е изслушването да бъде включено като първа точка в дневния ред на парламента в сряда.

