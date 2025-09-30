Асен Василев обяви къде отиват Кирил Петков, Миро, Лена и Хазарта

Асен Василев разкри къде отиват Кирил Петков, Никола Минчев, Лена Бориславова и Ицо Хазарта.

Промениха се доста неща, ако погледнем изпълнителния съвет, който е тялото, взимащо всички решения. Имаме 9 от 12 нови члена. Има много сериозно обновление в партията. Промяната продължава и тя се случва на базата на това, което се случва в страната. Това заяви новият стар лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред bTV.

Много е трудно да си съпредседател, ако нямаш пълно доверие на председателя. С Кирил Петков се познаваме от 2005-2006 г. В момента за мен е много по-лесно да бъде така.

Сега е моят втори мандат, а след три години ще има нов председател и съпредседатели. Така е заложено в партийния устав.

Ако си работил 20 години, можеш да му имаш безрезервно доверие. Ако си работил 5-10 - по-трудно. Това мога да кажа по темата за Кирил Петков.

Преди имахме обща посока с него. Това доведе до доста добри за страната решения, до това да не се изпада в крайности. И двамата сме много емоционални.

Сега не мисля, че има риск от крайности. Всички големи решения са изнесели в национален съвет. Вече имаме партия. 2021 г. нямахме такава, 2022-ра я учредихме, днес е вече съвсем друго.

Специално за Никола Минчев, Лена Бориславова и Ицо Хазарта - те не се кандидатираха за тясното ръководство. Това е тяхно решение. Иначе ключови лица остават в "Продължаваме промяната", ръководството се разшири.

Големите промени дойдоха с приемането на платформата, която приехме, заяви Василев.

На въпрос с какво ще се занимава оттук нататък Кирил Петков, Василев отвърна така:

Кирил Петков се връща към бизнеса. Той е в разширеното ръководство на партията. Като човек, който е направил толкова много и за нея, и за България, гласът му ще се чува много.

