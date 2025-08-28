Зверско меле затвори "Хемус", мъж загина

Tежка катастрофа със загинал затвори пътния участък от магистрала „Хемус“ към Провадия през село Петров дол, съобщиха от полицията във Варна.

Сигналът за инцидента е подаден в 8:40 часа днес. 25-годишен шофьор е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена.

Мъжът е бил в много тежко състояние, а впоследствие е починал. Съпругата му, която е пътувала с него, е с леки контузии. 52-годишната жена също е леко пострадала, без опасност за живота.

