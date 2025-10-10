Златен есенен ден, времето ни се усмихва

Облачността над страната днес ще е променлива, на места намаляваща по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над западната половина от страната, но само на отделни места планинските райони ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 17°.

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Седмица напред

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и планините, ще превали. Значителни по количество валежи не се очакват. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните – между 7° и 12°. През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.

През първата половина от следващата седмица вятърът постепенно ще отслабне, към сряда-четвъртък ще се ориентира от изток-североизток, ще бъде слаб до умерен. В понеделник ще бъде все още предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в западната част на Дунавската равнина, където вятърът ще е все още до умерен от северозапад, до 12°, а максималните ще са предимно между 15° и 20°. Във вторник облачността бързо ще се увеличи, на много места ще превали дъжд, в планините над 1600 метра – сняг. Температурите ще започнат да се понижават. В сряда и четвъртък ще се задържи предимно облачно с превалявания от дъжд, главно в Северна България; в планините над 1200 метра ще превали сняг. Минималните температури ще са предимно между 1° и 6°, по Черноморието до 8°-10°, максималните – предимно между 13° и 18°.

