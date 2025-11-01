Затоплянето на времето продължава, но вече се вижда голям обрат

Слънчево с разкъсана висока облачност ще бъде днес, преди обяд на отделни места в равнините и котловините ще е мъгливо. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

В планините ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Седмица напред

В неделя ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб югоизточен вятър. Рано сутринта на места в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, до обяд ще се разсеят. През деня ще има и разкъсана висока облачност. Минималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-дълго задържала се мъгла.

В понеделник денят също ще започне със слънчево време, сутринта на места в низините и котловините отново с мъгла или ниска облачност; вятърът ще остане слаб, но от югозапад. През втората половина на деня ще започне промяна на времето. Видимостта ще се подобри, но облачността от запад-северозапад ще се увеличава и вплътнява, до края на деня на места и ще завали дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад, към вечерта от северозапад и ще се усили. През нощта срещу вторник и във вторник процесът ще продължи на изток. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлуе относително по-студен въздух. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

Още през нощта срещу сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее, вятърът ще отслабне и ще се смени със североизточен. През следващите дни ще остане сравнително хладно, но вероятността за валежи намалява. Ще има и слънчеви часове, но сутрин отново ще има условия за ниска облачност или мъгла. Ще се понижат и минималните температури; ще са близки до нулата, максималните съвсем слабо ще се повишат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com