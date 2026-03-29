Внимание! Опасно време в планините - риск от лавини и инциденти

Лошото време през последните дни сериозна повиши риска в планините, като новата снежна покривка създава лавинна опасност. Високо в Пирин натрупаният сняг достига над 50 см, което привлича скиори и фрийрайдъри, но увеличава и броя на инцидентите. Планинските спасители отчитат вече няколко акции в различни райони. Предупреждението е ясно - условията са привлекателни, но изключително опасни.

Сняг и вятър създават лавинен риск

„Имаме няколко акции в различните планини за скиори и сноубордисти, пострадали при каране извън пистите. Времето е благоприятно за тях, но същото време е много опасно“, заяви председателят на ПСС Александър Весков.

По думите му новата снежна покривка от около 50-60 см е нетипична за март - лека и пръхкава, но натрупана върху по-стари пластове след топъл период. Това създава сериозни предпоставки за лавини. Силният вятър в последните дни допълнително усложнява ситуацията.

Инциденти в Банско и извън пистите

В района на Банско вече са регистрирани редица произшествия. „Вчера имаше по-сериозен инцидент извън пистата със сноубордист и фрийрайдър“, посочи Весков.

Друг случай е с жена, пострадала при слизане от връх Вихрен. „Тя се подхлъзва и пада, но за щастие всичко приключи благополучно. Колегите реагираха бързо и я свалиха до хижата“, допълни той.

Опасността остава висока

Спасителите предупреждават, че лавинната опасност остава много висока. В краткосрочен план се очаква временно подобрение на условията, но от вторник се прогнозират нови снеговалежи, които могат допълнително да влошат обстановката.

Призив към туристите

От Планинската спасителна служба апелират за повишено внимание. Туристите трябва да се движат по маркираните маршрути, да бъдат екипирани подходящо и да информират близки за плановете си. Спасителите подчертават, че дори опитните планинари не са застраховани при подобни условия и рискът не бива да се подценява.

