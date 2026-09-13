Внимание! Опасно време в планините - риск от лавини и инциденти
Над 50 см нов сняг в Пирин привлича туристи, но увеличава заплахата извън пистите
Следете всички новини, анализи и коментари за Спасителна Служба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 50 см нов сняг в Пирин привлича туристи, но увеличава заплахата извън пистите
39-те планински спасители в ПСС – Банско са оказали помощ на 1128 туристи в Пирин планина през изминалия зимен сезон 2014/2015 г. Проведени са 18 спас...
64-годишният мъж плати половин бон за спасителната акция Два инцидента в Пирин само в рамките на 3 часа вдигнаха на крак десетки планински спасители....
Благоевград. Планинар се изгуби по време на преход в Пирин планина и вдигна на крак спасителите в Добринище. Неразумният турист усетил, че е сбъркал п...
Банско. Двама чужденци се изгубиха в Пирин планина и вдигнаха на крак планинските спасители в Добринище и Банско. Сигналът е получен в понеделник вече...
София. В детския екостационар „Бели брези"на природния парк „Витоша" се провеждат чествания по повод Деня на планинския спасител. Събитията са посвете...
Акцията по издирването на овчар, който е изчезнал в района на Стара планина, в Централен Балкан, продължава вече четвърти ден. 58-годишният мъж бил на...