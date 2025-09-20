Верижно меле с четири автомобила. Кошмар по пътя към Гърция

Кошмарът по пътищата започна.

Верижна катастрофа с участието на четири леки автомобила е станала тази сутрин на автомагистрала "Струма". Инцидентът е предизвикал сериозни затруднения в движението, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Пътнотранспортното произшествие е станало при км 5 на магистралата, в посока към ГКПП "Кулата". Причините за катастрофата все още се изясняват от органите на реда, които са на място и извършват оглед на произшествието.

Поради катастрофата, движението при км 5 в посока ГКПП „Кулата" временно се осъществява само в една лента, съобщиха от АПИ.

Екипи на пътната полиция регулират трафика, който се движи само в активната лента, докато изпреварващата е затворена за преминаване.

Засега няма информация дали има пострадали хора при инцидента. Видеокадри, разпространени в социалните мрежи, показват значителни материални щети по участвалите превозни средства.

От АПИ призовават всички водачи да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в района на произшествието, докато участъкът бъде напълно обезопасен и движението нормализирано.

По думи на очевидци, публикувани в социалните мрежи, една от причините за честите инциденти на този участък от магистралата е неспазването на необходимата дистанция между автомобилите. "Никой не спазва нужната дистанция на това трасе", написа потребител във Facebook, допълвайки, че много водачи се движат с превишена скорост.

Полицейските екипи продължават работата по изясняването на всички обстоятелства около произшествието.

