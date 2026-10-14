Ураганен вятър помете камион на пътя у нас

Силните пориви на вятъра създават сериозни затруднения за шофьорите на камиони. Полицията е организирала предупредителен пункт край Мъглиж и призовава водачите да бъдат изключително внимателни.

Опасни пориви на вятъра превърнаха пътуването по Подбалканския път в изпитание за шофьорите на тежкотоварни автомобили. Няколко камиона са аварирали заради тежките условия, а силният вятър е обърнал един от тях.

Заради рисковата обстановка полицията е организирала пункт в района на Мъглиж, откъдето предупреждава водачите за опасността и ги призовава да шофират с повишено внимание.

Поривите на вятъра могат да разклатят тежкотоварните автомобили и да затруднят задържането им в пътната лента, особено при движение по открити участъци. Рискът е особено сериозен за камиони с ремаркета и полуприцепи, които имат по-голяма странична повърхност.

Шофьорите трябва да намалят скоростта, да избягват резки маневри и да спазват указанията на органите на реда.

При подобни условия е важно да се избягват рискови изпреварвания и внезапни маневри. Ако времето не позволява безопасно продължаване на пътуването, водачите трябва да потърсят подходящо и безопасно място за спиране, без да създават допълнителна опасност за движението.