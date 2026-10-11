Удар по джоба! Новите цени при зъболекаря

100 евро за пломба, 350 евро за лечение на кътник и близо 500 евро за една зъбна протеза. Такива суми вече фигурират в ценоразписите на дентални клиники в България, а посещението при зъболекаря се превръща в сериозно изпитание за семейния бюджет.

Проверка на Флагман.бг на публично обявени тарифи на няколко големи клиники показва, че дори сравнително обичайни процедури могат да струват стотици евро, особено когато лечението изисква допълнителни манипулации, специализирана техника или скъпоструващи материали.

Най-неприятната изненада за здравноосигурените пациенти е разликата между услугите, които Националната здравноосигурителна каса заплаща, и онези, за които се налага да платят.

Стандартният преглед и консултация струват 35 евро, а лечението на кариес с фотополимерна пломба варира между 85 и 115 евро според сложността на случая.

Почистването на зъбен камък с полиране чрез Air Flow достига 120 евро, докато изваждането на обикновен постоянен зъб е между 70 и 90 евро.

Още по-сериозна става сметката, когато кариесът е засегнал зъбната пулпа и се налага кореново лечение.

В същия ценоразпис обработката на резци и кучешки зъби струва 155 евро, на предкътници - 245 евро, а при кътниците сумата достига 350 евро. Повторното лечение е още по-скъпо, като за кътник достига 390 евро, а за мъдрец - 500 евро.

При някои случаи към тези разходи се прибавят изграждане на зъба, окончателна пломба, образна диагностика или поставяне на корона, което допълнително увеличава крайната сума.

И точно тук идва големият въпрос - какво получава човек срещу здравните си осигуровки?

По действащите правила на НЗОК всеки здравноосигурен гражданин над 18 години има право на един обстоен дентален преглед годишно без доплащане.

За него Касата заплаща 16,76 евро, а за пломба с химичен композит или изваждане на постоянен зъб с упойка финансира по 43,63 евро. Пациентът доплаща по 2,05 евро за всяка от тези дейности в рамките на договорения пакет.

До края на октомври пълнолетните здравноосигурени имат право на три такива лечебни дейности за календарната година, но от 1 ноември 2026 година влиза в сила важна промяна.

С новия Национален рамков договор за денталните дейности НЗОК и Българският зъболекарски съюз договориха четвърта лечебна дейност, която увеличава обема на заплащаното лечение. Това означава, че вместо три възрастните ще разполагат с четири пломби или екстракции в допустима комбинация, при спазване на условията на договора.

За децата и младежите до 18 години правилата са по-благоприятни, защото НЗОК осигурява един обстоен преглед и до четири лечебни дейности годишно.

Пломбите с химичен композит и ваденето на зъби от договорения пакет са без доплащане, а за лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб Касата заплаща 79,27 евро.

Доплащането от родителя за тази дейност е 3,07 евро, като пакетът предвижда ограничения за броя на леченията на пулпит или периодонтит на постоянни зъби.

Не по-малко болезнен е въпросът с хората, които са загубили всичките си зъби и се нуждаят от протези. За цялостно обеззъбена горна или долна челюст НЗОК заплаща 146,88 евро за дейността по възстановяване на дъвкателната функция и още 31,06 евро за изработването на цяла плакова протеза

При по-специализираното лечение сумите продължават да растат, като ваденето на напълно пробил мъдрец в проверения ценоразпис е 140 евро, а на полуретиниран или ретиниран зъб - 280 евро.

Металокерамичната корона струва 285 евро, циркониевата - 360 евро, а порцелановата достига 515 евро.

За имплант от един от предлаганите производители е обявена цена от 770 евро, а при друг - 1280 евро, без това непременно да включва всички последващи етапи на протезирането.

При цялостно възстановяване на съзъбието с импланти обявените начални цени достигат 4230 евро за системата All-on-4 и 5250 евро за All-on-6.