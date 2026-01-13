Тръмп с извънреден ход за Иран! Примката се затяга

Съветът за национална сигурност на САЩ ще заседава днес в Белия дом, за да обсъди възможните реакции на Вашингтон спрямо ескалиращата криза в Иран. Броят на загиналите при масовите антиправителствени протести в Иран вече е най-малко 646 за 16 дни безредици, сочат данни на базираната в САЩ организация Human Rights Activists News Agency (HRANA), цитирани от ABC News.

Според HRANA сред загиналите са 505-има протестиращи, включително девет деца, 133-ма военнослужещи и представители на силите за сигурност и един прокурор. Данните се основават на информация от активисти в и извън страната. Иранските власти до момента не са публикували официална статистика за броя на жертвите.

По информация на правозащитната организация арестуваните към момента са най-малко 10 721. Протести са регистрирани на 606 места в 187 града във всички 31 провинции на Иран. Държавни медии, близки до властта в Техеран, твърдят, че над 100 служители на силите за сигурност също са загинали по време на безредиците, предаде Нова тв.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на 25-процентни мита за всяка държава, която поддържа търговски отношения с Иран. В социалните мрежи той заяви, че мярката влиза в сила незабавно и е окончателна. Решението предизвика остра реакция от страна на Китай, който е сред ключовите търговски партньори на Техеран. Пекин каза, че се противопоставя на търговски войни и ще защитава законните си интереси.

В Белия дом се очаква днес да се събере екипът по национална сигурност на президента, за да обсъди възможни варианти за действия спрямо Иран. По информация на американски официални лица сред разглежданите опции са налагането на нови санкции срещу ключови фигури от режима, както и мерки срещу енергийния и банковия сектор. От Белия дом не изключват и военни действия, включително въздушни удари, макар че дипломацията остава официално предпочитаният път.

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани да напуснат Иран заради ескалиращото насилие, засилените мерки за сигурност и продължаващото прекъсване на интернета. Иранските власти от своя страна обвиняват САЩ и Израел, че стоят зад протестите. Външният министър Абас Арагчи определи демонстрациите като „терористична война“, а държавната телевизия излъчи кадри от проправителствени митинги в Техеран и други големи градове.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че е „потресен от нарастващото насилие срещу протестиращите“ и призова иранските власти незабавно да прекратят репресиите и да възстановят пълния достъп до интернет и телекомуникации.

Протестите започнаха в края на декември в Техеран заради растящата инфлация и обезценяването на националната валута, но бързо прераснаха в антиправителствени демонстрации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com