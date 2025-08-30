Трагедия на пътя. Шофьор тийнейджър изгуби живота си

19-годишен шофьор е загинал, а друг е пострадал при пътнотранспортно произшествие,

станало около 20:30 ч. снощи на пътя Айтос–Бургас, край село Съдиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По първоначални данни лека кола "Ауди А6" със софийска регистрация, управлявана от 19-годишен мъж от Бургас, движеща се в посока Айтос, е застигнала и ударила лек автомобил "Ауди А3", управлявана от 23-годишен мъж от село Дъбник.

Вследствие на удара двете коли са се завъртели и останали на пътното платно.

Малко след това по същото трасе, но в посока Бургас, се е движила "Шкода Октавия", управлявана от 61-годишен чешки гражданин с постоянно пребиваване в страната. В момента на изпреварване от "Опел Корса", управляван от 20-годишен мъж от село Люляково, община Айтос,

двата автомобила са ударили странично спрелия на платното автомобил "Ауди А6".

На място е загинал 19-годишният водач на аудито. Пострадал е 20-годишният шофьор на опела, който е настанен за лечение в болница, като за живота му няма опасност.

Пробите на всички участници в катастрофата за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха и за дете, прегазено в Бургас от автомобил, който се е движил на заден ход. Няма опасност за живота му.

