Топ синоптик обяви края на топлото време! Ще прехвърчат снежинки

Температурите ще се повишават. В петък ще бъде последният ден с по-високи температури. В събота в София максималната температура ще бъде 24 градуса, в крайните южни райони - до 27 градуса. В неделя ще се понижат с около 5-6 градуса. Това каза синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

Превалявания в съботния ден се очакват в крайните западни и югозападни части от страната. В неделя, малко по на изток, ще обхващат и планинските райони, където в следобедните часове ще превалява над 2500 метра мокър сняг.

"Това са първите симптоми на настъпващата зима и по-сериозни есенни обстановки с понижение на температурите. В неделя всички, които ще пътуват на юг към Гърция, ще се движат на влажни пътни настилки. София ще бъде по средата по отношение на температурите в сравнение с другите балкански столици. Най-хладната балканска столица ще бъде Белград - с максимална температура около 16 градуса", информира Янков пред Bulgaria ON AIR.

"В понеделник ще се увеличи облачността отново, но валежи не се очакват. От вторник започва период с валежи, чувствително понижение на температурите, температури между 10 и 15 градуса. Това предвещава по-сериозно отношение към гумите. Средната температура, при която трябва да се сменят гуми е около 12 градуса. Тя ще бъде такава в края на седмицата", прогнозира синоптикът.

Валежи ще има между вторник и сряда, като над 2000 метра ще вали сняг в планинските райони, уточни Янков.

"Последните прогнози са хладната вълна да премине северно от страната и понижението на температурите в населените места у нас през средата на следващата седмица да бъде в рамките на 5-6 градуса, максимални температури между 11 и 15 градуса", заяви той.

В планинските райони ще има увеличение на скоростта на вятъра, не се очакват бури.

"Затопляне се очаква в по-дълъг период. Сланите приключиха", допълни Янков.