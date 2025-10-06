Топ климатолог притеснен! Предстоят инфарктни 72 часа, но след това...

Под влияние на циклон с много влага с него над страната ще паднат големи количества валежи през следващите 72 часа.

Това каза в ефира на NOVA NEWS климатологът Симеон Матев.

По думите му трябва да издържим до сряда вечерта, когато се очаква времето да се оправи.

"Най-много ще са тази нощ в Източна България. На места над 50-60 л/кв. м. Хубавото е, че няма да се концентрира на едно място, няма да паднат за един два часа и ще се разпределят през тези три дни. Най-големите количества валежи ще паднат в централните и източните части на Дунавската равнина. Тази нощ обаче ще има поройни извалявания, както казах - най-много на Североизток", посочи Матев.

"Обстановката приключва в сряда вечерта. От четвъртък ще грейне слънце, ще се стабилизира времето и ще се затопли. Нека времето бъде с нас, за да не показваме повече подобни трагични кадри. Аз лично съм притеснен", завърши той.

