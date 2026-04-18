Тонове картофи се търкалят по "Тракия"

Тонове картофи се разпиляха по автомагистрала "Тракия" след зрелищна катастрофа на 118-ия километър.

Инцидентът, станал рано тази сутрин, превърна района около Пловдив в истинско изпитание за шофьорите.

По всичко личи, че скоростта на тежкотоварния автомобил е била доста над позволената, предадава БГНЕС.

Ударът е бил толкова силен, че ТИР-ът не просто се е обърнал, а буквално се е завъртял в обратна на движението посока.

Мантинелите и от двете страни на платното са смачкани до неузнаваемост, което подсказва за огромната инерция на натоварената машина.

Екипите на АПИ и "Пътна полиция" работят на терен, но разчистването е сериозно предизвикателство.

Преминаването в района на произшествието се осъществява изключително бавно само в изпреварващата лента, тъй като останалата част от пътя е блокирана от премазаната машина, разпиляната стока и разлятото гориво.

Въпреки че движението не е напълно спряно, колоната от автомобили вече започва няколко километра преди катастрофата.

Очаква се операцията по вдигането на камиона и ремонта на мантинелите да продължи поне до ранния следобед.



