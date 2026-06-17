Столичани на бунт. Бранят сърцето на София

Гражданското търпение в столицата отново е поставено на изпитание, след като поредният опит за промяна на облика на най-големия и обичан парк в София взриви общественото недоволство. По време на бурни дебати на Лятната сцена в парка, десетки жители на районите „Средец“, „Лозенец“ и „Изгрев“, заедно с архитекти и природозащитници, се изправиха с категорично искане за незабавно спиране на процедурата по изготвяне на новия Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина. Хората изразиха сериозни опасения, че под паравана на регулацията всъщност се прокарват текстове, които ще узаконят изграждането на нови паркинги, пътища и сгради в зелените зони.

Напрежението ескалира около няколко конкретни проекта, заложени в плана на проектанта проф. Атанас Ковачев. Ерозията на парковото пространство се вижда в идеите за изграждане на нови спортни обекти на мястото на историческия стадион „Юнак“, както и в плановете за нов автомобилен достъп и рампа за подземен паркинг при пресечката на ул. „Митрополит Кирил Видински“ и бул. „Драган Цанков“. Според присъстващите граждани и общински съветници от „Спаси София“, тези стъпки крият огромен риск от навлизането на още повече автомобили и асфалт дълбоко в сърцето на гората. Вместо нови съоръжения, генериращи трафик, обществото настоява за оформяне на чисти зелени входове към парка и пълно спиране на всякакви заграждения.

В опит да тушира напрежението, заместник-кметът по градско планиране Любомир Георгиев увери присъстващите, че общественият интерес ще бъде защитен и планът категорично забранява ново строителство. По неговите думи документът цели единствено да създаде дългосрочна рамка за опазване на природата и културното наследство на Борисовата градина като паметник на градинско-парковото изкуство. Настояването на столичани обаче остава твърдо – автентичният облик на парка трябва да бъде запазен, а усилията на общината да се насочат единствено към възстановяването в оригинален вид на емблематични места като къпалнята „Мария Луиза“ и Летния театър, без никакви компромиси в полза на автомобилите и бетона.



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